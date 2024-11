Geliebte Tradition: Tipps für das Adventskranzbinden vom Dasinger Frauenbund

Es ist eine der beliebtesten Traditionen der Vorweihnachtszeit: Das Binden der kunstvollen Adventskränze erfordert ein Gefühl für Farben, Kreativität und Sorgfalt. Wie schwierig ist das für Anfängerinnen und Anfänger? Ein kleiner Tannenzweig liegt vor dem Eingang des heimatkundlichen Museums in Dasing. Hier scheine ich richtig zu sein. Beim Öffnen der Tür bin ich überrascht: Es herrscht reges Treiben. An zwei Tischen arbeiten rund 15 Frauen. An einem schneidet man gerade allerlei Grünzeug zu, das in Kartons und Plastiktüten bereitsteht. Am anderen sind bereits mehrere Frauen in das Binden vertieft. Vor ihnen je ein Kranz-Rohling aus Stroh, dazwischen kleine Abschnitthaufen von Tanne, Eibe und anderen Gewächsen.

