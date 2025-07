Das ändert sich in Friedberg im Busverkehr zum Altstadtfest

Aufgrund des Einzugs der Vereine zur Friedberger Zeit wird der AVV-Regionalbusverkehr in Friedberg am 4. Juli von 16 bis 20 Uhr umgeleitet. Die AVV-Linien 200, 202 und 210 werden über die Joseph-Hohenbleicher-Straße geführt. Die AVV-Linie 201 pendelt im 15-Minuten-Takt zwischen Bahnhof und Friedberg West. Nicht angefahren werden: Post, Am Haferfeld, Völser Straße, Bozener Straße, Rothenbergstraße, Festplatz, Stadthalle, Hermann-Löns-Straße, Pater-Franz-Reinisch-Straße und Wiffertshauser Straße.

Die AVV-Linien 205 und 206 starten und enden während der Sperrung an der Haltestelle Feichtmayrstraße, fahren also den Bahnhof sowie Post und Wiffertshauser Straße nicht an. Die AVV-Linien 207 und 208 starten und enden während der Sperrung an der Haltestelle Münchner Straße, fahren also ebenso den Bahnhof sowie Post nicht an.

Am 5. und 12. Juli fahren vermehrt Busse von Friedberg, West und von den südlichen Stadtteilen

Auf den AVV-Linien 200, 201 und 208 fahren die Busse am 5. und 12. Juli, also an den Samstagen, häufiger. Die AVV-Linie 200 verkehrt an diesen Tagen ab ca. 5.30 Uhr bis 0 Uhr im Halbstundentakt von Friedberg, West P+R über den Rand der Innenstadt nach Friedberg Ost und zurück.

Die AVV-Linie 201 verkehrt ab ca. 5.30 Uhr bis 21 Uhr ebenso im Halbstundentakt von Friedberg, West P+R über den Rand der Innenstadt bis zur Hermann-Löns-Straße und zurück. Es bestehen somit ab Friedberg, West P+R etwa viertelstündliche Anbindungen an den Rand der Innenstadt. Die AVV-Linie 208 bindet zudem an diesen Samstagen die südlichen Stadtteile an: Ab 7 bis 19 Uhr verkehrt diese Linie stündlich über Ottmaring und Eurasburg nach Ried und zurück. (AZ)