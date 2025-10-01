Apfelexperte bestimmt Sorten beim Bund Naturschutz in Merching

„Unsere Äpfel schmecken köstlich – aber welche Sorte das ist, weiß ich leider nicht“, hört man immer wieder. Gerade alte Apfelsorten lassen sich schwer bestimmen. Daher hat der Bund Naturschutz Merching den Pomologen Anton Klaus eingeladen. Am Samstag, 4. Oktober, ab 14 Uhr können Interessierte Äpfel oder Birnensorten gegen eine Spende bestimmen lassen. Treffpunkt ist an der Streuobstwiese, Ortsausgang Richtung Egling.

In Deutschland wachsen rund 2.000 verschiedene Apfelsorten – eine beeindruckende Vielfalt, die jedoch zunehmend bedroht ist. Durch die wirtschaftliche Optimierung des Obstanbaus verschwinden viele traditionelle Sorten allmählich von unseren Wiesen. Die Wissenschaft, die sich mit der Bestimmung und Erhaltung dieser Sorten beschäftigt, nennt sich Pomologie – die Obstbaukunde.

Apfel-Experte widmet sich dem Schutz und der Wiederentdeckung alter Sorten

Pomologen wie Anton Klaus widmen sich der Suche, Bestimmung und Beobachtung von Obstsorten. Die Ursprünge dieser Disziplin reichen bis ins 18. Jahrhundert zurück. Heute liegt der Fokus heute auf dem Schutz und der Wiederentdeckung alter, oft vergessener Sorten. Die Sortenbestimmung sollte möglichst erntefrisch mit allen Sinnen erfolgen. Damit die Bestimmung gelingt, sollte das Obst (der BN Merching nimmt nur Bestimmung von Äpfeln oder Birnen vor) möglichst keine Wurmlöcher haben, den Stiel noch tragen und in Papiertüten oder Körbchen transportiert werden, damit der Apfel oder die Birne noch den typischen Eigengeruch hat.

Die Organisatoren bitten, mindestens drei Stück Obst je Sorte mitzubringen, damit das Ergebnis möglichst eindeutig ist. Alte Sorten sind widerstandsfähiger gegenüber Klimaeinflüssen und Krankheiten. Sie sind regional angepasst und bilden die genetische Grundlage für neue, robuste Züchtungen. Ihr Erhalt ist daher nicht nur kulturell, sondern auch ökologisch von großer Bedeutung. Auch auf der Bund-Naturschutz-Wiese werden an dem Tag die vereinseigenen Apfelsorten bestimmt und markiert. Hierfür werden dann an den Bäumen Schilder für die Zukunft angebracht.

Zusätzlich sind die Bürgerinnen und Bürger in Merching am 4. Oktober auch eingeladen, an der Streuobstwiese für den eigenen Bedarf zu ernten. Bitte hierzu eigene Körbe und Kisten sowie Pflücker mitbringen. Vor Ort sind keine Leitern vorhanden, aber mit geeigneten Pflückern sollten sich alle Bäume ernten lassen. Versüßt wird die Ernte zusätzlich mit Kaffee und Kuchen vor Ort. Grundsätzlich freut sich die Ortsgruppe Merching über interessierte Personen, die den lokalen Natur- und Artenschutz unterstützen möchten und sich im Verein einbringen wollen. Bei Interesse einfach vor Ort den Vorsitzenden Günter Paa ansprechen. (AZ)