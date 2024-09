Am Montag voraussichtlich Ärztestreik an den Kliniken an der Paar

Der Marburger Bund, Interessensvertretung aller angestellten und beamteten Ärztinnen und Ärzte in Deutschland, hat für den kommenden Montag, 16. September, seine Mitglieder zu einem Warnstreik an kommunalen Krankenhäusern aufgerufen. Dr. Hubert Mayer, Geschäftsführer der Kliniken an der Paar, informiert in diesem Zusammenhang: „Die Kliniken an der Paar mit ihren beiden Krankenhäusern in Aichach und Friedberg werden am kommenden Montag trotz Ärzte-Streik für Notfälle voll aufnahmefähig sein. Ebenso werden alle geplanten Eingriffe stattfinden können.“

KliPa-Geschäftsführer Mayer rechnet damit, dass sich einige Ärzte der Kliniken an der Paar am Streik beteiligen werden, die Besetzung aller Bereiche ist dennoch gewährleistet. (AZ)