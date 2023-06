Affing

vor 18 Min.

Der Kraut- und Gemüsegarten Kabis: Ein Paradies für die Maulwurfsgrille

Plus Wir stellen Naturschätze in Aichach-Friedberg vor: Das Ehepaar Moll liebt die Affinger Krautgärten - und einen vermeintlichen Schädling, der Schnecken dezimiert.

Von Wolfhard von Thienen Artikel anhören Shape

So manche Gartler haben sie schon einmal erschrocken zu Gesicht bekommen, die europäische Maulwurfsgrille (Gryllotalpa fryllotalpa). Dieses ca. sieben Zentimeter lange, recht urzeitlich aussehende Insekt gilt vielen als Schädling, der in einem gepflegten Gemüsegarten nichts zu suchen hat. Nicht so im Kabis bei Affing. Geht man mit Renate und Josef Moll, den Umweltpreisträgern des Jahres 2021, durch das Areal am Ortsrand, kann man gut verstehen, warum sie und viele andere Bürgerinnen und Bürger Affings so begeistert von ihrem Kraut- und Gemüsegarten sind.

Aufgeteilt in viele 150 Quadratmeter große längliche Parzellen bietet sich dem Besucher auf dem Gelände an der Kabisstraße ein buntes Gemisch aus Sonnenblumen, Kohl- und Salatköpfen, Natternkopf, Kornblumen, Bohnenstauden, Heidelbeeren und Nachtkerzen. Anders als in einem „gepflegten“ Schrebergarten findet man hier ein buntes Durcheinander von wilder Natur und sorgfältig gepflegten Gemüsebeeten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen