Unfallflucht nach Zusammenstoß in Kurve

Ein Fahrzeug fährt zwischen Frechholzhausen und Derching mitten auf der Fahrbahn. Ein anderes Fahrzeug fährt entgegen, und es kommt zum Zusammenstoß.

In einer Kurve der Ortsverbindungsstraße zwischen Frechholzhausen und Derching kam es am Montag zu einem Unfall. Ein Fahrzeug war um 19.30 Uhr an einer Kapelle mittig auf der Fahrbahn unterwegs. Ein schwarzer Volvo kam entgegen. Dabei berührten sich die Außenspiegel der beiden Fahrzeuge.

Am Volvo der Geschädigten entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Der Verursacher oder die Verursacherin entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei in Friedberg bittet unter der Telefonnummer 0821/3231710 um Hinweise. (AZ)