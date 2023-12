Aichach/Eurasburg

12:00 Uhr

Dattel-Leidenschaft: NaraFood vertreibt Superfood aus arabischen Ländern

Plus Georg und Raphael Huber aus Eurasburg verkaufen in Aichach Trockenobst von besonderer Qualität. Die Visionäre gelten als einer der wichtigsten Dattel-Importeure Europas.

Von Anna Faber

Der kleine Familienbetrieb NaraFood aus Eurasburg mit Sitz in Aichach hat sich auf Bio-Datteln spezialisiert. Während in Deutschland vor allem die Medjool-Dattel bekannt ist, setzen Georg Huber und sein Sohn Raphael auf 15 Sorten aus acht Ländern. Für die Abstimmung mit den Farmern waren beide schon unzählige Male in Ländern wie Afghanistan und Saudi-Arabien und schwärmen von der Herzlichkeit der Menschen vor Ort. Von den Deutschen wünschen sich beide mehr Wertschätzung für gutes Essen und eine bewusstere Ernährung.

Iranische Datteln vor der Ernte. Foto: Raphael Huber

Georg Huber war ursprünglich in der Solartechnik unterwegs und bereiste viele asiatische und arabische Länder. Häufig brachte der Ingenieur Datteln für die Familie mit nach Hause. Schon 2013 begann der 68-Jährige, sich mehr mit Datteln zu auseinandersetzen. Sohn Raphael erhielt bei einem Solarmessebesuch in Dubai einen Einblick in die arabische Welt. Da ihn jedoch während der Reise vor allem die Datteln interessierten, stellte er klar, dass er zukünftig lieber Bio-Datteln verkaufen wolle. 2015 gründeten Vater und Sohn dann NaraFood.

