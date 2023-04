Aichach-Friedberg

vor 16 Min.

17-Jähriger geschlagen: Immer wieder werden junge Männer zu Tätern

Plus Die Polizei sucht nach einer Gruppe, die einen Jugendlichen in Mering attackiert hat. In der Region werden immer wieder junge Männer zu Tätern.

Von Ute Krogull

Ein Schlag, der den anderen bewusstlos niedergehen lässt – doch der Täter lässt das Opfer einfach liegen. Mitten in Mering ereignete sich diese Tat in der Nacht auf Sonntag. Doch es ist nicht die einzige, die in der letzten Zeit in der Region passierte. Immer wieder geht von jungen Männern Gewalt aus, oft gegen Unbeteiligte, oft unvermittelt. Nimmt das Szenario, wie man es aus der Augsburger Maximilianstraße oder vom Kö kennt, auch auf dem Land, im Raum Aichach-Friedberg zu?

Der 17-Jährige war auf dem Heimweg vom Plärrer, als es zwischen ihm und einer Gruppe von vier jungen Erwachsenen am Meringer Bahnhof zu einer Auseinandersetzung kam. Er habe sie angesprochen, weil sie herumschrien und pöbelten, berichtet seine Mutter unserer Redaktion. Kurz darauf versetzte einer von ihnen dem Jugendlichen einen Schlag auf den Kiefer. Er wurde verletzt, stürzte, war kurzzeitig bewusstlos. Die Täter flüchteten mit einem silberfarbenen Hyundai.

