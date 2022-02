Aichach-Friedberg

vor 34 Min.

Abgeordnete Haubrich fordert Aufstockung des Gesundheitsamtes

Plus Eine scheidende Mitarbeiterin kritisiert die Arbeitssituation am Gesundheitsamt Aichach-Friedberg. Landtagsabgeordnete Christina Haubrich fordert eine Aufstockung.

Eine scheidende Mitarbeiterin des Staatlichen Gesundheitsamtes Aichach-Friedberg übte Kritik an den Arbeitsbedingungen dort. Christina Haubrich, gesundheitspolitische Sprecherin der Grünen im Landtag, fordert nun eine Stärkung der Gesundheitsämter in Bayern, zuvorderst in Aichach-Friedberg. "Was dort im Moment geleistet wird, ist kaum schaffbar. Die personelle Not ist groß, die Digitalisierung der Gesundheitsämter über Jahre verschlafen worden", so die Abgeordnete aus Merching.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen