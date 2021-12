Abstimmung: Wer hat den schönsten Christbaum? So machen Sie mit

Wir suchen den schönsten Christbaum im Landkreis. Schicken Sie uns ein Foto Ihres Christbaums. Online wird abgestimmt, so können Sie beim Voting mitmachen.

"O Tannenbaum, o Tannenbaum, wie schön sind deine Blätter." Das Schmücken des Christbaums ist in vielen Familien Tradition, ein Ritual, das auf die Festtage einstimmt und ein Gemeinschaftsgefühl erzeugt. Doch am Ende ist wichtig, wie der Baum aussieht. Auch im Wittelsbacher Land sind in diesem Jahr so manche Schätze dabei. Die Friedberger Allgemeine sucht deshalb nach dem schönsten, kreativsten, am liebevollsten geschmückten Christbaum ihrer Leserinnen und Leser.

Voting: Friedberger Allgemeine sucht schönsten Christbaum

25 Millionen Christbäume stellen die Deutschen jedes Jahr schätzungsweise auf. Buntes Lametta oder Strohsterne, Kugeln oder Engelsfiguren, Wachskerze oder Lichterkette: Die Bäume sind so verschieden wie die Geschmäcker. Besonders imposant sind traditionell die Weihnachtsbäume der Städte und Gemeinden. Auch in der Kissinger Kirche St. Bernhard steht eine ganz großes Exemplar. So gigantisch müssen die Christbäume unserer Leserinnen und Leser nicht sein, um zu gewinnen. Was zählt, sind die Liebe zum Detail und der Spaß am Dekorieren.

In katholischen Kirchen übrigens standen lange Zeit, nämlich bis Mitte des 20. Jahrhunderts, gar keine Weihnachtsbäume. Die Kirche verschmähte sie als heidnisches Symbol, weiß die Online-Fachseite "Meine Tanne". Denn einst wurden immergrüne Zweige als Symbol der Lebenskraft betrachtet und zur Wintersonnwende in die Häuser gebracht. Auch gegen böse Geister sollten sie helfen, so der Glaube. Unbelegten Aussagen zu Folge sollen aber bereits im Jahre 1419 Mitglieder der Bäckerschaft aus Freiburg im Breisgau einen Weihnachtsbaum mit Lebkuchen, Äpfeln, Früchten und Nüssen behängt haben. Später dann hielten die Weihnachtsbäume Einzug in die Bürgerstuben. Heute sind sie daraus kaum wegzudenken.

Christbaum-Abstimmung: So können Sie mitmachen

Jeder, der sich den Titel Christbaum-Königin oder Christbaum-König erwerben will, sollte ein Foto vom eigenen Baum machen und dieses mit Namen, Adresse und Telefonnummer an unsere Redaktion schicken - per E-Mail an redaktion@friedberger-allgemeine.de oder per Post an die Adresse Marienplatz 11a in 86316 Friedberg. Wichtig ist, dass E-Mail und Brief das Stichwort "Christbaum" enthalten.



Alle eingesendeten Bilder werden auf der Internetseite www.friedberger-allgemeine.de/friedberg veröffentlicht und zur Abstimmung gestellt. Unsere Leser dürfen für ihren Lieblingschristbaum abstimmen und so die Königin oder den König selbst küren. Abgestimmt werden kann bis Dienstag, 5. Januar, um 12 Uhr. (sry-)