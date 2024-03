Abstimmung: Wir suchen das niedlichste Tierbaby in Aichach Friedberg

Sie sind süß und unschuldig: Tierbabys rufen positive Emotionen hervor. Wir suchen die Süßesten. Schicken Sie uns Fotos von Küken, Lämmchen, Kätzchen und Co.

Frühlingszeit ist Paarungszeit: Viele Tiere bringen nach dem Winter ihre Jungen zur Welt. Küken, Fohlen oder Welpen erzeugen mit ihrem unschuldigen, kindlichem Anblick positive Emotionen. Die niedlichen Fellbüschel möchte man am liebsten Knuddeln. Dahinter steckt das Kindchenschema und der Beschützerinstinkt. Wer in der Natur jungen Wildtieren begegnet, sollte allerdings Abstand halten.

Die Küken im Nest schreien nach den Eltern, das Eichhörnchen füttert die Jungtiere, ein Lämmchen grast mit den Schafen auf der Weide - wir hoffen auf ihre Einsendungen! Passend zur Osterzeit rufen wir unsere Leserinnen und Leser auf, uns Fotos von aktuellen Tierbabys aus dem Landkreis zu schicken, egal ob es die Jungen vom eigenen Haustier oder von Wildtieren sind. Schicken Sie uns Bilder mit dem oder den Jungtieren per E-Mail an redaktion@friedberger-allgemeine.de oder redaktion@aichacher-nachrichten.de. Schreiben Sie dafür in den Betreff das Stichwort Tierbaby.

Spaziergänger sollten Abstand vor jungen Wildtiere halten

Beim Anblick von niedlichen Hundewelpen oder süßen Lämmchen reagieren viele Betrachter mit Verzückung. Der Grund dafür ist das Kindchenschema, das evolutionsbiologisch dafür sorgt, dass sich Eltern um ihre Kinder kümmern. Dazu gehören auch große, runde Augen und eine kleine Stupsnase. Der Anblick löst das Gefühl nach Fürsorge und weckt den Beschützerinstinkt. Das Schema funktioniert bei Menschen, aber auch in der Tierwelt.

Bei Spaziergängen in der Natur kann man im Frühling mit viel Glück junge Wildtiere beobachten. Um die wilden Lebewesen zu schützen, sollten diese allerdings in Ruhe gelassen werden. Die Tierschutzorganisation Peta bittet Hundebesitzer darum, ihr Haustier im Wald anzuleinen, umso das Wild nicht unnötig aufzuschrecken. Sollten Spaziergänger ein einzelnes Jungtier vorfinden, sollten sie es nicht anfassen.

Die Katze hat Junge geboren? Im Garten schreien Küken aus einem Vogelnest? Im Pferdestall steht ein junges Fohlen? Schreiben Sie uns gerne einige Zeilen, welche Tiere auf dem Foto zu sehen sind und wo sie das Foto aufgenommen haben. Wir freuen uns auf Ihre Einsendungen.