Abstimmung: Wir suchen das schönste Herbst-Foto

Der Herbst verwandelt das Wittelsbacher Land in eine bunte Landschaft. Wir suchen das schönste Herbst-Foto. Stimmen Sie für Ihren Favoriten ab.

Die Blätter der Bäume verfärben sich und verwandeln mit ihren Farben das Wittelsbacher Land in bunte Landschaft. Der Herbst ist längst im Landkreis Aichach-Friedberg angekommen. Deshalb suchen wir das schönste Herbstfoto. Unsere Leserinnen und Leser haben uns zahlreiche tolle Schnappschüsse geschickt. In einem Online-Voting können Sie für ihren persönlichen Favoriten abstimmen.

42 Bilder Voting: Welches ist das schönste Herbst-Foto?

Egal, ob in der Friedberger Innenstadt, am Mandichosee, auf der Kissinger Heide oder an der Paar bei Dasing - der Herbst bringt die Landschaft zum Leuchten. Wir suchen die schönsten Seiten des Herbstes. Die Motive sind vielfältig. Stimmen Sie unter www.friedberger-allgemeine.de/friedberg über das schönste Herbst-Foto im Wittelsbacher Land ab.

Die Abstimmung beginnt am Montag um 6 Uhr und dauert bis Montag, 13. November. (sry-)