Aichach-Friedberg

vor 35 Min.

Acht Infizierte bei Corona-Ausbruch am Krankenhaus Friedberg

Plus Insgesamt acht Menschen am Krankenhaus Friedberg sind positiv auf Corona getestet. Kliniken und Gesundheitsamt sprechen von einem Ausbruchsgeschehen.

Von Ute Krogull

Zwei Patientinnen und Patienten sowie sechs Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen am Krankenhaus Friedberg sind nach Auswertung der neuesten Testergebnisse Corona-positiv. Das gaben die Kliniken an der Paar am Montag bekannt, nachdem am Freitag zwei positive Tests bei Patienten und ein Verdachtsfall im Personal gemeldet worden waren. Kliniken und Gesundheitsamt sprechen aufgrund der Anzahl mittlerweile von einem Ausbruchsgeschehen.

