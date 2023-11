Adventsmarkt, Konzert, Mandala: Veranstaltungstipps zum Wochenende

Literatur : Die Bücherei Dasing feiert ihr fünfjähriges Bestehen. Es wird zwischen 14 und 17 Uhr einiges los sein in der Bücherei, der Schulaula und der Mensa: vom Quiz für Erwachsene über eine Würfelaktion bis hin zum Bücherflohmarkt mit Kaffee und Kuchen.

Workshop : "Festliche Kalligrafie mit der Bandzugfeder" ist der Titel eines Zweitagesworkshops am 25./26. November im Friedberger Schloss. Geplant sind das Falten und Beschreiben einer Sternschachtel. Anmeldung direkt über die Workshopleiterin Michèle Greiner unter www.schriftspur.de/kurse .

Theater: Die NTM Kids begeisterten mit der Premiere vom lustig-verrückten Stück "Die Opodeldoks". Am kommenden Samstag, 25. November, und am Sonntag, 26. November, treten sie jeweils um 16 Uhr im Dachtheater der Schlossmühle in Mering auf.