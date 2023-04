Aichach-Friedberg

vor 34 Min.

Aichach-Friedberg fordert mehr Geld vom Staat für die Kliniken

Die Krankenhäuser in Aichach und Friedberg schwächeln finanziell. Der Landkreis fordert daher mehr Geld vom Staat.

Plus Harte Zeiten für die Kliniken: Der Werkausschuss verabschiedet eine Resolution. Ziele sind finanzielle Unterstützung und Überarbeitung der Krankenhaus-Reform.

Von Ute Krogull

Der Werkausschuss fordert von der Bundesregierung in einer Resolution mehr Unterstützung für die defizitären Kliniken an der Paar. Die Kreisrätinnen der Grünen stimmten dagegen, obwohl auch sie die Krankenhäuser eigentlich unterstützen möchten. Denn sie sehen in der Aktion ein Wahlkampfmanöver der CSU.

Eckpunkte des geforderten finanziellen Soforthilfeprogramms sollen ein Inflationsausgleich in voller Höhe sowie die Übernahme der Energie-Mehrkosten sein. Außerdem sollen die Einrichtungen von der Rückzahlung von Corona-Ausgleichszahlungen entbunden werden. Zudem soll die Krankenhausreform überarbeitet und sichergestellt werden, dass die Versorgungsstruktur im Landkreis Aichach-Friedberg sich nicht verschlechtert.

