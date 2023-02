Aichach-Friedberg

Alles schon gesagt, aber: Was ist Ihr Lieblingszitat von Karl Valentin?

Plus Am Rosenmontag vor 75 Jahren ist Karl Valentin gestorben. Sieben Menschen aus dem Landkreis, die für bayerischen Humor stehen, erzählen, was sie mit ihm verbindet.

Von Ute Krogull, Nicole Simüller Artikel anhören Shape

Natürlich sollten wir uns an einen von Karl Valentins meistzitierten Sätzen halten: "Es ist alle schon gesagt, aber noch nicht von allen." Aber da in Zeitungsredaktionen eine gewisse Liebe zur Sprache und zum (Galgen-)Humor herrscht, konnten wir es einfach nicht lassen. Zum 75. Todestag des großartigen Komikers, der auf einen Rosenmontag fiel, haben wir sieben Menschen aus der Region nach ihrem liebsten Karl-Valentin-Zitat gefragt – und danach, was der Münchner Um-die-Ecke-Denker uns heute, in alles andere als lustigen Zeiten, noch sagen kann. Eine Mundartdichterin und eine Veranstaltungsmanagerin, ein Hochzeitslader und ein Fastenprediger, der Gründer eine Kabarettbühne und zwei Büttenrednerinnen haben ihre ganz persönlichen Ansichten mit uns geteilt.

