Aichach-Friedberg

vor 2 Min.

Alles wird teurer, auch der Besuch auf dem Weihnachtsmarkt

Plus Auf den Adventsmärkten in Aichach-Friedberg kommt nicht bei allen Gästen Weihnachtsstimmung auf. Der Grund ist ein deutlicher Preisanstieg an vielen Buden.

Von Valentin Kronberger Artikel anhören Shape

Egal ob Glühwein oder Weihnachtsdeko: Auf den Weihnachtsmärkten ist dieses Jahr vieles teurer geworden. Händler auf dem Friedberger Advent und der Waldweihnacht auf Gut Mergenthau erklären, weshalb für sie eine Preiserhöhung notwendig ist. Doch wie reagieren die Kunden?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

