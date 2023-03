Amphibienretter sind wieder im Wittelsbacher Land im Einsatz

Kröten, Frösche und Molche wandern wieder. Wie ihnen Kälte und Trockenheit zu schaffen machen und wie Autofahrer sich richtig verhalten sollten.

Die höheren Temperaturen locken Kröten, Frösche und Molche aus ihren Winterquartieren. Darum werden von der Bund-Naturschutz-Kreisgruppe Aichach-Friedberg und ihren Ortsgruppen in Zusammenarbeit mit Straßenbaubehörden und Gemeinden im Landkreis wieder die Amphibienschutzzäune aufgebaut. "Ab einer nächtlichen Temperatur von circa fünf Grad und insbesondere bei regnerischem Wetter sind die fortpflanzungsbereiten Tiere massenweise auf Wanderschaft", erklärt Katrin Schmid, Geschäftsstellenleiterin der BN-Kreisgruppe Aichach-Friedberg.

Deshalb sind in diesen Wochen zahlreiche ehrenamtliche Helferinnen und Helfer an Straßenrändern unterwegs. Sie kontrollieren morgens und abends die Fangzäune und bringen die eingesammelten Tiere sicher auf die andere Straßenseite, um sie vor dem Tod auf der Straße zu bewahren. "Bis Mitte oder Ende April muss man auf unseren Straßen mit den Amphibien rechnen oder mit Menschen, die zu deren Schutz in den Morgen- und Abendstunden unterwegs sind", so Katrin Schmid.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Datawrapper-Grafik anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Datawrapper GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Im Kreisgebiet befinden sich beispielsweise Amphibienzäune bei Blumenthal, Eurasburg, Hofhegnenberg, Hiesling, Aindling, Merching, Mering, Obergriesbach, Pöttmes und Sirchenried. Bayernweit rettet die Aktion jährlich 500.000 Amphibien das Leben.

Weniger Tiere in den Fangeimern

Auch im Landkreis Aichach-Friedberg wertet der Bund Naturschutz die jährlich geführten Sammelprotokolle aus den zehn Ortsgruppen aus. Die Ergebnisse sind ernüchternd, denn die Anzahl der Tiere in den Fangeimern sinkt. Ernst Haile, Vorsitzender der Kreisgruppe warnt: "Wenn wir nicht entschiedener gegen die Klimakrise vorgehen, werden die trockenen Frühjahre und Sommer, die wir in den letzten Jahren erlebt haben, zur Regel." Selbst Allerweltsarten wie Erdkröte und Grasfrosch könnten dann zu einem seltenen Anblick werden. Für den Schutz der Amphibien, die aufgrund ihrer schnell austrocknenden Haut auf Feuchtigkeit angewiesen sind, müssten die Gewässer im Landkreis geschützt oder renaturiert und feuchte Wiesen und Weiden erhalten werden.

Ein Grasfrosch-Weibchen, fotografiert bei Nacht von Claudia Thomamüller Foto: Claudia Thomamüller

So berichtet auch Thomas Crott von der Ortsgruppe Mering/Ried von einem Rückgang der gesammelten Amphibien am Straßenteilstück bei Sirchenried von fast 50 Prozent. "Normalerweise hatten wir immer über 1500 Kröten, im vergangenen Jahr waren es nur noch 845." Leider sei das neue Biotop fast ausgetrocknet und die Kröten müssten nun wieder in den Weiher bei Sirchenried getragen werden. Auch Maria Voigt von der Ortsgruppe Friedberg hat einen Rückgang verzeichnet. "Bei uns wurde der vom Bauhof aufgestellte Zaun verkürzt, da wir in den beiden letzten Jahren keine Amphibien mehr im Bereich der Autobahnunterführung gefunden haben."

Ehrenamtliche sind gesucht

Obwohl die Population der Kröten in den vergangenen Jahren zurückgegangen sei, habe man sich wieder für den Zaunaufbau mit tatkräftiger Unterstützung der Kissinger Pfadfinder entschieden, sagt Wibke Sachs von der BN-Ortsgruppe Merching. "Wir wollen den Bestand auf jeden Fall stabilisieren." Ehrenamtliche sind an allen Zäunen gefragt, denn sind die Eimer einmal in die Erde gesetzt, dann muss auch jeden Tag kontrolliert werden, und dies unabhängig von der Witterung. In Aichach sind immerhin 700 Meter entlang des Hiesinger Weihers zu betreuen. Wenn es nachts Frost gibt, dann läuft allerdings kein Frosch. An solchen Tagen machen die Mitglieder der Eurasburger Ortsgruppe die Deckel auf die Eimer, so berichtet Ilona Schätzle vom Gebiet am Ausgleichsteich im Gewerbegebiet Freienried. Zur Not können die Amphibien einen kleinen Tunnel mit einem Rohr unter der Bundesstraße nach Odelzhausen nutzen.

Um die im Meringer Eisweiher ausgesetzten Goldfische zu entfernen, beauftragte die Untere Naturschutzbehörde im Sommer eine Firma zur Elektrobefischung mit dem Schlauchboot Foto: Claudia Thomamüller

Einen richtigen Krötentunnel gibt es in Pöttmes, der im Zuge des Straßenbaus gleich mitgeplant wurde. Auch Straßensperrungen sind ein Mittel der Wahl, so die seit vielen Jahren praktizierte nächtliche Sperrung des Übergangs der Lechstaustufe 22 und im Bereich der Bürgermeister-Wecker-Straße in Unterbergen. Der kleine Weg zum Übergang am Paarer Weiher werde von der Gemeinde regelmäßig gesperrt, berichtet Petra Zimmermann von der Ortsgruppe Kühbach/Schiltberg.

Einen ausgetrockneten Eisweiher fand Claudia Thomamüller vor, die für die Ortsgruppe Kissing den Amphibienzaun an der Straße von Mering nach Alt-Kissing betreut. Hier wird der Kontrollzeitpunkt sogar bis zur Rückwanderung der sogenannten Hüpferlinge im Spätsommer ausgeweitet. "Um dem Rückgang der Grasfrösche und Erdkröten entgegenzuwirken, haben wir im Jahr 2020 begonnen, die frisch metamorphierten Jungtiere einzufangen", erklärt Thomamüller.

Umgefahrener Amphibienzaun an der Kreisstraße von Mering nach Alt-Kissing. Auch der Leitpfosten wurde erwischt Foto: Claudia Thomamüller

Als Amphibienretter habe man mit mancherlei Ärgernissen zu kämpfen, berichtet sie. Da im Vorjahr der Zaun umgetreten wurde und über 50 Meter vermutlich von einem Transporter umgefahren wurden, musste neues Material in Höhe von 3000 Euro bestellt werden. Zudem wimmelte es im Sommer im Eisweiher an Goldfischen. Da diese den Laich der Amphibien und auch die Kaulquappen auffressen, wurde zusammen mit der Unteren Naturschutzbehörde eine Elektrobefischung des Eisweihers in Auftrag gegeben. Insgesamt wurden letztes Jahr Anfang April 772 Goldfische und weitere Zierfische aus dem Eisweiher geholt. Georg Wenger von der Unteren Naturschutzbehörde appelliert, keinesfalls Fische aus dem Gartenteich oder Aquarium in freier Natur auszusetzen, da sie das heimische Ökosystem massiv gefährden.

Helfer gesucht. Viele Helferhände sind in den nächsten Wochen gefragt, um den bedrohten Amphibienbestand zu bewahren. Wer Interesse hat, kann sich bei Katrin Schmid, BUND Naturschutz Kreisgruppe Aichach-Friedberg, unter der Mailadresse mail@bn-aic.de melden oder direkt eine Ortsgruppe ansprechen.