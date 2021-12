An Weihnachten wächst der Andrang auf die Teststationen

Plus Landkreis und Ehrenamtliche bauen die Teststationen aus. Vor den Feiertagen fragen sich viele: Wo kann ich mich testen lassen und mit welchem Test bin ich auf der sicheren Seite?

Weihnachten steht vor der Tür – und viele Bürgerinnen und Bürger stehen vor den Teststationen. Daher schießen diese gerade wieder wie Pilze aus dem Boden. Reicht das Angebot?