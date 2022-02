Aichach-Friedberg

vor 55 Min.

Auch Ukrainer kommen zur Friedberger Mahnwache gegen den Krieg

Der Friedberger Sergiy Barlabanov stammt aus der Ukraine. Das Bild im Hintergrund hat seine Schwägerin gemalt, es zeigt Kiew. Er ist in Sorge um seine Familie dort.

Plus Sergiy Barlabanov lebt seit zehn Jahren in Friedberg – seine Familie in Kiew. Wenn Stadt und Religionsgemeinschaften ein Zeichen der Solidarität setzen, ist er dabei.

Von Ute Krogull

Für den Frieden in der Ukraine und gegen russische Aggression findet am Samstag, 26. Februar, um 17 Uhr auf dem Friedberger Marienplatz eine Mahnwache mit Friedenslichtern statt. Dazu rufen die Stadt sowie die katholische Stadtpfarrei St. Jakob, die evangelische Gemeinde Der Gute Hirte und der Moscheeverein (Ditib) auf. Auch Sergiy Barlabanov und seine Frau werden dabei sein. Der 42-jährige Friedberger stammt aus Kiew und bangt um seine Familie, die dort lebt.

