Aufruf: Schicken Sie uns Ihre Sternsinger-Bilder

Bis zum 6. Januar ziehen wieder zahlreiche Sternsinger durch den Landkreis Aichach-Friedberg. Sie haben Fotos davon? Dann schicken Sie sie uns.

Sie gehören zur Tradition wie Weihnachtsfest und Silvester: die Sternsinger. Bis zum 6. Januar werden im Landkreis Aichach-Friedberg wieder viele Gruppen von Tür zu Tür ziehen und den Segen an die Türen schreiben. Die Kinder und Jugendlichen, die dabei unterwegs sind, legen sich ins Zeug: Mit aufwendigen Kostümen und viel Gesang trotzen sie dem nasskalten Wetter.

Wir möchten all den Sternsingern einen Platz geben – und hoffen dabei auf Ihre Fotos. Schicken Sie uns Bilder von Sternsingern per E-Mail an redaktion@friedberger-allgemeine.de. Schreiben Sie dafür in den Betreff das Stichwort Sternsinger.

Sternsinger sind im Landkreis Aichach-Friedberg unterwegs

Bitte beachten Sie, dass von allen abgebildeten Personen bzw. bei Minderjährigen von deren Eltern das Einverständnis für die Veröffentlichung in der Zeitung und ihren Online-Kanälen gegeben sein muss. Durch Ihre Einsendung bestätigen Sie, dass diese Einwilligungen vorliegen. Zudem benötigen wir zwingend den Vor- sowie Nachnamen der Fotografin oder des Fotografen, ansonsten kann das Bild nicht veröffentlicht werden. Beachten Sie hierzu auch unsere Hinweise zum Datenschutz unter azol.de/datenschutz.

Schreiben Sie uns gerne einige Zeilen, wer auf dem Foto zu sehen ist und wo die fleißigen Sternsinger unterwegs sind. Wir freuen uns auf Ihre Einsendungen. (AZ)