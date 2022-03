Aufruf: Solidarität mit der Ukraine - Schicken Sie uns Ihr Foto

Vielerorts in Aichach-Friedberg wehen derzeit Ukraine-Fahnen. Wie setzen Sie ein Zeichen für die Menschen dort? Schicken Sie uns ein Foto.

Nur wenige Tage nach dem Beginn des Krieges in der Ukraine reagiert die Stadt Friedberg. Seither weht vor dem Rathaus eine große Flagge in Gelb und Blau - den Farben des Landes. Auch am Kirchturm der Stadtpfarrkirche St. Jakob sind Flaggen in den ukrainischen Farben angebracht.

Solidarität mit Ukraine: Bürger in Aichach-Friedberg können Fotos schicken

Vielerorts im Landkreis Aichach-Friedberg zeigen sich die Menschen solidarisch mit den Menschen in der Ukraine. Die Hilfsbereitschaft ist groß. Viele Hilfsgüter fanden bereits den Weg in das Land. Manche haben auch Geflüchtete bei sich zu Hause aufgenommen.

Neben den Spenden und der Hilfsbereitschaft setzen viele auch ein Zeichen, indem sie die Farben der Ukraine hochhalten. Wir suchen Fotos dieser Solidaritätsbekundungen. Senden Sie uns Ihr Ukraine-Bild samt einem kurzen Text inklusive Ort per Mail an redaktion@friedberger-allgemeine.de. (AZ)