Bahn-Warnstreik trifft auch Paartalbahn und Go Ahead

Der Warnstreik bei der Deutschen Bahn hat aus Auswirkungen auf den Regionalverkehr in Aichach-Friedberg. Das teilen BRB und Go Ahead mit.

Am Freitag, 21. April, streikt das Personal der Deutschen Bahn. Da der Streik auch die Strecken und Bahnhöfe trifft, wird er voraussichtlich Auswirkungen auf die Bayerische Regiobahn haben, die Paartalbahn und Ammerseebahn betreibt. Nach den Erfahrungen des Streiks am 27. März schließt die BRB eine Betriebseinstellung nicht aus. Sie will auf der Website brb.de informieren. Zugausfälle befürchtet auch das Unternehmen Go-Ahead, das Regionalzüge Richtung München fährt. Es informiert unter go-ahead-bahn.de (kru)

