Aichach-Friedberg

12:00 Uhr

Bahnausbau: Wie kommen Pendler von Aichach-Friedberg nach München?

Plus Eine neue Bahnstrecke entlang der A8 von München nach Aichach-Friedberg ist laut Studie unwirtschaftlich. Politiker verlangen dennoch Alternativen zum Auto für Pendler.

Von Thomas Goßner

Mehr als eine Milliarde Euro würde der Bau einer neuen S-Bahn-ähnlichen Strecke entlang der Autobahn zwischen München und Dasing kosten. Weil dieser Aufwand angesichts einer prognostizierten Fahrgastzahl von rund 5200 Personen am Tag nicht wirtschaftlich ist, soll das Projekt nicht weiterverfolgt werden. Mit dieser Empfehlung der Gutachter wollen sich die Abgeordneten, Landräte und Bürgermeister aus Dachau und Aichach-Friedberg nicht zufrieden geben und wenden sich darum in einem gemeinsamen Schreiben an die bayerische Verkehrsministerin Kerstin Schreyer.

