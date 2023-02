Bastel-Trend Scrapbooks: Die Kunst, einem Album eine Seele zu geben

Marisol Dieguez Morgado hatte nie Spaß am Basteln. Scrapbooking aber ist für sie zur Sucht geworden. Nun gibt sie Kurse an der Volkshochschule in Friedberg.

Fotoalbum war gestern, heute heißt es Scrapbooking. Eine, für die diese schöne Kunst fast zur Sucht geworden ist, ist Marisol Dieguez Morgado. Das individuelle Album namens Scrapbook ist ein Bastel-Trend, der Menschen auf der ganzen Welt begeistert. „Es ist die Kunst, einem Album eine Seele zu geben“, sagt sie. „Früher haben wir Fotos auf dem Smartphone gesammelt. Die haben wir dann nie wieder angeschaut.“ In den selbst gestalteten Alben aber bekommen Bilder, Schnipsel und Erinnerungsstücke eine andere Bedeutung, werden öfter zur Hand genommen. Das Wort Scrapbook kommt vom englischen „Scrap“, das Schnipsel bedeutet. In Scrapbooks werden diese Schnipsel, Fotos und Papierstücke als Stücke der Lebensgeschichte eingeklebt und gesammelt. Im März bietet Morgado Kurse an der Volkshochschule Aichach-Friedberg an.

Die 53-Jährige erinnert an die Zeit, in denen wir Fotos noch ausgedruckt und sorgfältig sortiert in Fotoalben geklebt haben. Nicht nur, dass wir beim Einkleben die kostbaren Minuten oder Tage nochmals Revue passieren ließen. "Die nimmt man auch eher mal in die Hand und blättert sie durch." Ihr eigenes Leben besteht ebenfalls aus vielen verschiedenen "Schnipseln". Marisol Dieguez Morgado ist im Harz geboren. Ihre Eltern kamen in den 1960er-Jahren als Gastarbeiter nach Deutschland, sie selber aber wuchs in Spanien, in der Nähe von Madrid auf. Nun lebt sie in Kissing, hat selber drei Kinder. Die gelernte Groß- und Einzelhandelskauffrau arbeitet in der Mittelschule Friedberg als Betreuerin der offenen Ganztagsklasse.

Marisol Dieguez Morgado liebt das Scrapbooking. An der Volkshochschule Aichach-Friedberg bietet sie Kurse an, in denen man lernt, die "Schnipselbücher" selber zu gestalten. Foto: Christine Hornischer

Früher gestaltete sie Fotobücher, als ihr das mit der Zeit ziemlich langweilig erschien, orderte sie einfach aus Neugierde ein Scrapbook. Und so begann vor fast drei Jahren eine Leidenschaft, die bis heute lodert. „Inzwischen habe ich gute 80.000 Tutorials auf Youtube angeschaut“, erzählt die passionierte Scrapbookerin. Es gebe Videos wie Sand am Meer und jeden Tag neue Ideen und neue Materialien.

Und hier schließt sich auch der Kreis zu Spanien. In dem Land nämlich ist das kreative Hobby der Scrapbooks viel verbreiteter als bei uns. „Ich denke, das kommt daher, dass wir Spanierinnen sehr impulsiv neue Trends ausprobieren“, vermutet die 53-Jährige. Die meisten Youtube-Tutorials, die sie abonniert hat, kommen aus Spanien. Und auch ihr Material bestellt die Künstlerin im Land der Sonne. „Hier kommt es nämlich echt auf die Qualität an“, sagt die lebhafte Frau. In Spanien bestellt sie unterschiedliche Papiere, Holzfigürchen, Washi-Tapes (bunte Klebebänder), Stanzteile, Stempel, Schablonen, Embossing-Stifte zum Stempeln, Kleber und vieles mehr.

Vom Baby-Album bis zum Reisetagebuch: Die weite Welt der Scrapbooks

Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, ein Scrapbook zu gestalten, ob als Baby-Album, Hochzeitserinnerung oder Reisetagebuch. Aber was ist dieses ominöse Scrapbook nun genau? Im Grunde ist es ein schönes Album voller Erinnerungen. Das Album besitzt Fächer, in denen Einstecker Platz finden. Diese wiederum werden mit Fotos, Stickern, Lettering (Buchstaben-Zeichnen), Eintrittskarten und allem anderen, was gefällt, gestaltet. Das Wichtigste für Morgado ist, dass jedes Scrapbook ein Unikat ist. Das macht es so wertvoll.

Nun könnte man meinen, das Prozedere verlangt viel Zeit und Geschick beim Arbeitsprozess. „Nein, überhaupt nicht“, sagt sie. „Ich habe basteln immer gehasst“, gesteht sie. „Als ich meinen Freundinnen von meiner neuen Leidenschaft erzählt habe, haben die gemeint: ,Das hätten wir nie von dir gedacht´“. Aber sie blieb dabei und freut sich bis heute über ihr Hobby. „Es vermittelt Glücksgefühle“, gesteht sie.

Diese will sie an der Volkshochschule Aichach Friedberg weitergeben. „In meinen Kursen werden die Teilnehmenden genau so begeistert sein wie ich“, ist Morgado überzeugt. In dem Geschäft „S´Fachl“ am Augsburger Perlachberg, das Menschen aus der Region die Möglichkeit bietet, ihre Produkte zu präsentieren, hat sie ein Fach gemietet und bietet darin ihre Scrapbooks an. Auf Wunsch fertigt sie auch individuelle Alben. Ihr Traum aber wären noch mehr eigene Workshops in Kooperation mit Bastelgeschäften oder Schreibwarenläden.

Scrapbook: Kurse an der Volkshochschule Aichach-Friedberg und Bestellungen