Baumfällungen am Weitmannsee stoßen auf Kritik

Ein Teil der abgestorbenen Fichten konnte stehen bleiben. Sie befinden sich außerhalb des Fallbereichs auf die Liegewiesen und den Rundweg am Kissinger Weitmannsee.

Plus Nach Baumfällungen am Kissinger Weitmannsee war das Aufsehen groß, vor allem in den sozialen Netzwerken. Das waren die Gründe für die Fällungen.

Von Johanna Schnitzhofer

Dem ein oder anderen aufmerksamen Spaziergänger mag es bereits aufgefallen sein, spätestens nach einem Post auf Instagram war der Ärger groß. Am Weitmannsee wurden Anfang des Jahres mehrere Bäume gefällt. Über die sozialen Netzwerke verbreitete sich die Nachricht wie ein Lauffeuer, und Unverständnis machte sich breit. Doch nur die wenigsten wissen, was die Gründe für die Abholzung waren. Der Leiter des Forstreviers Eurasburg, Rudolf Brandl, erklärt die Hintergründe und wünscht sich in Zukunft einen anderen Umgang mit solchen Themen.

Bereits Anfang dieses Jahres wurden mehrere Fichten neben dem Gehweg und den Liegewiesen entlang des Sees gefällt. Die gefällten Bäume waren vom Borkenkäfer befallen und zum Teil bereits abgestorben. "Auf der Fläche befanden sich Fichten in verschiedenen Stadien", so Brandl. Um eine Ausbreitung des Käferbefalls zu verhindern, wurden auch die noch lebenden Fichten gefällt. Aus den toten Bäumen seien die Borkenkäfer bereits heraus. Im Fallbereich des Totholzes befanden sich jedoch unter anderem ein für Kinder abgetrennter Bereich im Wasser und eine kleine Liegefläche. In diesem Fall greife die Verkehrssicherungspflicht des Grundeigentümers, erklärt Brandl. Dieser müsse erkennbare Gefahrenquellen sofort beseitigen, um Verletzungen durch einen herabfallenden Ast oder gar einen ganzen Baum zu verhindern.

