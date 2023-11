Aichach-Friedberg

vor 17 Min.

Beim Weihnachtsgeschäft liegt der Landkreis nicht im Trend

Plus Der Deutsche Handelsverband erwartet einen mauen Umsatz. Händler in Aichach-Friedberg sehen das anders. Warum ist das so und welche Trends gibt es?

Bundesweit befürchtet der Handelsverband dieses Jahr wenig Kauflaune angesichts der schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Das Wittelsbacher Land scheint hier das berühmte gallische Dörfchen zu sein. Denn die befragten Geschäftsleute blicken positiv auf die kommenden Wochen – und geben schon mal ein paar Geschenktipps.

Denn was wäre Weihnachten ohne (mindestens) ein Buch unter dem Baum? Zwei Tipps hat Alexandra Behr von der Friedberger Buchhandlung Lesenswert dieses Jahr. Sie hat nämlich angesichts der trüben Zeiten durchaus eine Veränderung bemerkt: "Die Menschen wollen mehr das Heitere, wollen abtauchen." Niveauvoll abtauchen könne man mit "Zauber der Stille". In seinem neuen Buch widmet sich Florian Illies dem Maler Caspar David Friedrich. Außerdem immer noch beliebt: "Das Café ohne Namen" von Robert Seethaler, mit liebevollen Episoden aus Wien. Behr denkt auch, dass Menschen sich dieses Jahr genauer überlegen, was sie schenken. Wertigem wie Büchern, Kalendern oder Spielen rechnet sie gute Chancen aus.

