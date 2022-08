Bekommt Aichach-Friedberg eine zweite Fachakademie für Sozialpädagogik?

Mehr Ausbildungsplätze, Teilzeitmodelle, modulare Qualifizierung: Wie die Politik im Wittelsbacher Land dem Fachkräftemangel in der Kinderbetreuung entgegenwirken will.

Kindertagesstätten und Krippen, nicht nur im Landkreis Aichach-Friedberg, leiden unter Personalmangel. Wie neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewonnen werden können, darüber informierte der Landtagsabgeordnete Peter Tomaschko ( CSU) die Träger und Kommunen.

In vielen Einrichtungen wurde bereits der Personalschlüssel angepasst. Das bedeutet, dass auf jede Fachkraft nun mehr zu betreuende Kinder kommen. Dies hat zur Folge, dass Ausfälle aufgrund von Krankheiten oder Schwangerschaft beziehungsweise Elternzeit schwerer zu kompensieren sind. "Die Situation an vielen Kindertagesstätten ist ein großes Problem. Die Fachkräfte sind großem Druck ausgesetzt und arbeiten oft bis an ihr Limit", so Tomaschko laut einer Pressemitteilung. Dem Personalmangel stehe ein steigender Bedarf an Betreuungsplätzen gegenüber, der das Problem nochmals verschärfe, so der Abgeordnete weiter.

Modulare Ausbildung als Chance für Quereinsteiger

Das bayerische Sozialministerium hat nun ein neues Gesamtkonzept für die Gewinnung von neuen Fachkräften erarbeitet. Ziel der neuen modularen Qualifizierungsmaßnahmen ist es, einem möglichst großen Personenkreis die qualifizierte Tätigkeit in einer Kindertageseinrichtung zu ermöglichen. Im Rahmen der Qualifizierung können verschiedene Module absolviert werden.

Diese bauen aufeinander auf, ermöglichen aber auch mit bestimmten Zugangsvoraussetzungen einen horizontalen Quereinstieg. Je nach Modul ist eine Tätigkeit als Assistenzkraft, Ergänzungskraft bis hin zur Fachkraft im Sinne des Bayerischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetzes möglich. Die Qualifizierungsmaßnahmen beginnen voraussichtlich noch in diesem Herbst.

Kapazitäten der Berufsschulen im Wittelsbacher Land ausbauen

Tomaschko sieht neben dem neuen Qualifizierungskonzept des Ministeriums auch Chancen, den Fachkräftemangel im Landkreis zu entschärfen. Die Kapazitäten an der Berufsschule sollen ausgebaut werden, um mehr Ausbildungsplätze anbieten zu können. Das Angebot der Berufsschule in Friedberg, die Ausbildung im Teilzeitmodell zu absolvieren, ist gerade für Eltern und Wiedereinsteiger eine attraktive Möglichkeit und wird gerne angenommen. "Der klassische Weg als Fachkraft im Kindergarten führt entweder über die Kinderpflegeschulen an den Berufsschulen oder über die Fachakademien für Sozialpädagogik. Diese Ausbildungseinrichtungen müssen wir unterstützen und stärken", so Tomaschko.

Während der Schulzeit an der Fachakademie sind die Schülerinnen und Schüler für die praktische Ausbildung an Einrichtungen im Landkreis eingesetzt. Viele Absolventen bleiben nach der Ausbildung an ihren Praktikumsstellen, um dort als Erzieherin oder Erzieher zu arbeiten. "Durch die enge Kooperation mit Einrichtungen aus dem Landkreis bleiben die ausgebildeten Fachkräfte vor Ort und verstärken das Betreuungsangebot im Wittelsbacher Land", stellte Tomaschko fest.

Zu wenig Plätze an der Fachakademie in Mering

Der Abgeordnete besuchte in den vergangenen Wochen die Berufsschule Wittelsbacher Land sowie die Fachakademie für Sozialpädagogik in Mering. Bei den dortigen Gesprächen mit den Schulleitern erfuhr Tomaschko, dass nicht der Mangel an Bewerbern das Problem sei, sondern vielmehr nicht mehr Plätze angeboten werden könnten.

Bereits seit Längerem macht sich Tomaschko zusammen mit Landrat Klaus Metzger (CSU) Gedanken über die Möglichkeit, im Landkreis eine zweite Fachakademie einzurichten. Eine erste gibt es bereits seit 2016 in Mering. Der Abgeordnete war dazu bereits in Gesprächen mit dem Kultusministerium. Landrat Metzger unterstützt die Initiative, will aber, so sich die Pläne konkretisieren, die zuständigen Gremien des Landkreises informieren und dort diskutieren lassen.

Runder Tisch für zweite Fachakademie in Aichach-Friedberg

"Fraglos wäre eine zweite Fachakademie im Landkreis eine hervorragende Sache, passend zu unserer permanenten Weiterentwicklung der Bildungsregion Wittelsbacher Land", so der Landrat. Im Herbst soll es dazu einen runden Tisch mit Vertretern aller beteiligter Behörden und Schulen geben. (AZ)