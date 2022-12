Beratung zum Thema Elektromobilität: Welches E-Auto passt zu mir?

Plus Frank Liermann betreibt im Landkreis Aichach-Friedberg einen Kfz-Handel. Daneben berät er markenunabhängig zum Thema Elektromobilität.

Die Strompreise steigen unermüdlich. Zudem wird ab 2023 die Kaufprämie für Elektroautos gesenkt bzw. fällt für Plug-in-Hybride komplett weg. Der Benzin- und Dieselpreis ist dagegen die vergangenen Wochen wieder gesunken. Rentiert es sich da trotzdem noch, ein Elektroauto zu kaufen? Diese Frage wird Frank Liermann derzeit immer wieder gestellt. Er ist Inhaber der Firma Automarkt Ried und hat vor einiger Zeit einen neuen Geschäftsbereich Elektromobilitätsberatung aufgebaut.