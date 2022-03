Bereits über 500 Ukraine-Flüchtlinge im Landkreis aufgenommen

Die Zahl der Geflüchteten im Landkreis Aichach-Friedberg steigt täglich. Am Wochenende kommen mehrere Busse an. Derweil bereiten sich auch Schulen vor.

Gut drei Wochen nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine sind Aufnahme und Unterbringung der Flüchtlinge das bestimmende Thema im Wittelsbacher Land. Es haben sich bislang 505 Geflüchtete aus der Ukraine beim Landratsamt gemeldet. Zusätzlich werden am Wochenende 80 bis 100 Geflüchtete in der Sporthalle des Gymnasiums Friedberg und 30, die am Sonntag über eine private Initiative kommen, in Derching untergebracht.

Das Landratsamt hat in den vergangenen zwei Wochen neben der Unterkunft in Derching für 170 Personen sechs weitere Unterkünfte angemietet. Darunter sind 25 Wohnungen der Baugenossenschaft Friedberg und einige Einzelhäuser. Darüber hinaus fanden 15 Besichtigungen statt, die derzeit bearbeitet werden, in den nächsten zwei Wochen stehen mehr als 20 weitere Besichtigungstermine an. Auch Räumlichkeiten für die Betreuung unbegleiteter Kinder und Jugendlicher wurden angemietet.

Schulen in Aichach-Friedberg bereiten sich auf Kinder aus der Ukraine vor

Auch an diesem Wochenende wird die Ausländerbehörde am Landratsamt am Samstag und Sonntag von 10 bis 12 Uhr erreichbar sein, um Geflüchtete, die neu ankommen, zu unterstützen (08251 92/4817). Zudem legt sie eine Sonderschicht ein, um die vielen Anträge zu erfassen.

Auch Schulen bereiten sich auf die geflüchteten Kinder vor. In einigen Einrichtungen, etwa am Gymnasium sowie in einer Grundschule in Friedberg, werden bereits ukrainische Kinder und Jugendliche unterrichtet. Laut Landratsamt ist bei der Schulpflicht der vorläufige Stand, dass diese in der Regel erst drei Monate nach dem Zuzug nach Bayern gilt, und zwar mit Sprengelpflicht insbesondere für Grund- und Mittelschüler. Das Schulamt ist gerade dabei, „Willkommensgruppen“ zu bilden. Im Vordergrund sollen soziale Begegnungen und das Erkunden des neuen Umfelds sowie erste sprachliche Integrationsmaßnahmen stehen. Wo solche Gruppen eingerichtet werden, steht derzeit noch nicht fest.

Neben diesem Angebot besteht grundsätzlich auch schon vor Einsetzen der Schulpflicht die Möglichkeit der Aufnahme in reguläre schulische Bildungsgänge. Das nehmen derzeit schon vereinzelt Kinder an einzelnen Schulen wahr.

Die Betreuung von Kindern in Kitas und Schulen war auch Thema im Friedberger Stadtrat, der am Donnerstag eine Resolution zur Ukraine verabschiedete. Laut Bürgermeister Roland Eichmann fanden dazu bereits Online-Besprechungen von Schulleitungen und Schulamt auf Landkreisebene statt, diese sollen auf Friedberger Ebene fortgesetzt werden. Der Bürgermeister geht davon aus, dass es Sonderregelungen seitens der Regierung geben wird, etwa was Gruppenstärken in der Kinderbetreuung anbelangt.