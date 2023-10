Aichach-Friedberg

Betten können nicht belegt werden: Pflegenotstand erreicht den Landkreis

Elsa Hantschel ist Bewohnerin des Pro Seniore in Friedberg, das von Jeannette Kleespies geleitet wird. Die Einrichtung hat noch genug Personal, um alle Betten zu belegen.

Plus Der Mangel an Altenpflegerinnen hat im Kreis Aichach-Friedberg akute Folgen. Stark Pflegebedürftige werden teilweise abgelehnt und Betten müssen frei bleiben.

Das Personal fehlt in den Altenheimen und die Prognosen für die Zukunft sehen nicht gut aus. Ingrid Hafner-Eichner vom Pflegestützpunkt des Landkreises berichtet: "Die Situation ist alarmierend - aktuell können im Landkreis 55 von 991 Betten aufgrund des Fachkräftemangels nicht belegt werden." Die Pflegebedarfsplanung rechnet mit einem zusätzlichen Bedarf von 114 Betten in zehn Jahren. "Dafür benötigen wir entweder ein großes oder zwei kleine neue Heime", so Hafner-Eichner.

Die Situation verlangt ein kalkuliertes Belegen: Nimmt man mehr Patienten mit niederem Pflegegrad auf oder weniger mit hoher Pflegestufe? Im Friedberger Karl-Sommer-Stift sind noch alle 55 Betten belegt. "Wir nehmen unabhängig vom Pflegegrad auf. Lieber reduzieren wir die Anzahl der Betten, anstatt auszusortieren", berichtet Einrichtungsleiter Jakob Alaskiewitsch.

