Biberfreud und Biberleid im Landkreis Aichach-Friedberg

Plus Überflutete Felder, unterhöhlte Straßen: Auch in Aichach-Friedberg sorgen Biber für Probleme. Momentan läuft ein Projekt, die schätzungsweise 350 Tiere zu erfassen.

Der Biber ist das größte Nagetier Europas. Zum Problem werden die Pflanzenfresser aber nicht wegen ihrer Größe. Sie buddeln Höhlen in Ufernähe und stauen mit ihren Dämmen Wasser auf. Vor allem für Landwirtinnen und Landwirte sind sie deshalb oft ein Ärgernis. Viele Tiere profitieren dagegen von ihnen. Wie Mensch und Tier miteinander umgehen können, zeigen Beispiele aus dem Landkreis Aichach Friedberg.