Aichach-Friedberg

vor 18 Min.

BookTok: Ein Trend bringt neuen Schwung in die Bücherwelt

Buchhändlerin Heike Finger freut sich über die steigende Zahl an jungen Leserinnen und Lesern, die in den Buchladen Platzbecker in Mering kommen.

Plus Das soziale Netzwerk TikTok prägt das Leseverhalten junger Menschen. Wie reagieren Buchhandlungen aus dem Landkreis auf den BookTok-Trend?

Von Johanna Schnitzhofer

Eine Frau sitzt vor einem deckenhohen Bücherregal, die Umschläge nach Farbe geordnet. Mit ernster Miene hält sie ein Buch in die Kamera. "Dieses Buch hat mich zerstört", sind ihre einzigen Worte in dem kurzen Clip. In dem sozialen Netzwerk TikTok sind solche Videos inzwischen gang und gäbe. Junge Leserinnen und Leser präsentieren hier ihre Lieblingsbücher. Bücher, die sie zum Lachen oder zum Weinen gebracht, oder eben "zerstört" haben. Ziel sind meistens die ganz großen Emotionen. Über 120 Milliarden Videos existieren unter dem Hashtag #BookTok bereits. Auch Buchhandlungen haben den Trend für sich entdeckt und nutzen die BookTok-Bestsellerliste zur Orientierung. So macht sich die Begeisterung auf dem örtlichen Büchermarkt bemerkbar.

Bei Rupprecht in Aichach gibt es einen BookTok-Tisch

An der Buchhandlung Rupprecht in Aichach ist der Trend nicht vorbeigegangen. "Leute, die bisher nicht so präsent in den Buchhandlungen waren, kommen seitdem vermehrt. Vor allem junge Frauen zwischen 18 und 29 sind die Zielgruppe", sagt Filialleiterin Susanne Schneider.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen