Aichach-Friedberg

18:00 Uhr

Bowlen, Kultur oder Zirkus: Das bietet das Wittelsbacher Land in den Ferien

Plus Die Tage nach Silvester laden zu gemeinsamer Zeit mit Freunden und Familie ein. Was kann man im Landkreis Aichach-Friedberg in den Ferien unternehmen? Unsere Tipps.

Von Anna Katharina Schmid, Nicole Simüller Artikel anhören Shape

Der Trubel der Feiertage ist vorbei, die Ferien dauern an, viele haben noch Urlaub - die perfekte Zeit für kleine Ausflüge. Dafür muss es nicht immer in die Großstadt gehen, der Landkreis Aichach-Friedberg bietet einige schöne Ziele, ob allein, zu zweit, mit Freunden oder Familie. Wir haben die Lieblingstipps der Redaktion zusammengestellt.

Die Ausstellung im Wittelsbacher Schloss zeigt Funde aus dem 6. bis 8. Jahrhundert. Foto: Bill Titze

Mittelalter-Ausstellung im Friedberger Schloss für Familien

Im Dezember öffnete die neue Schau "Das Lechtal im Mittelalter" im Wittelsbacher Schloss. Anhand einzelner Gegenstände können Besucherinnen und Besucher in vergangene Zeiten eintauchen. In der Art ein Novum in Friedberg - eine solche Zusammenstellung an Artefakten aus dem 6. bis 8. Jahrhundert gab es in der Region noch nie. Für Kinder stehen einige Angebote bereit. Sie können zeittypische Gegenstände erfühlen, mit Mitmachheften arbeiten und an verschiedenen Veranstaltungen rund um die Ausstellung teilnehmen.

