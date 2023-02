Aichach-Friedberg

vor 18 Min.

Brand in Ried zeigt: Ausstattung der Feuerwehren ist kein Luxus

Völlig ausgebrannt ist eine Doppelhaushälfte in Ried. Die Bewohnerin, die sich zum Zeitpunkt des Feuers im ausgebauten Dachgeschoss befand, starb an Rauchvergiftung.

Plus In Ried brennt ein Wohnhaus und eine Frau stirbt in den Flammen. Die Rettungskräfte arbeiten Hand in Hand. Doch erhalten sie selber auch genug Unterstützung?

Von Eva Weizenegger

Über 110 Einsatzkräfte aus dem Landkreis-Süden sind in Ried bei dem Wohnhausbrand am Donnerstag im Einsatz. Die Bewohnerin des Hauses kann nur noch tot geborgen werden. Einsätze wie diese lassen keinen Feuerwehrmann, keine Feuerwehrfrau kalt. Sie brennen sich buchstäblich ein ins Gedächtnis der Retter.

