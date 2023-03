Aichach-Friedberg

18:00 Uhr

Bruder-Ox – was ist denn das schon wieder?

Oskar ist ein Bruder-Ox. Er wuchs auf dem Biolandhof Kreppold in Wilpersberg auf. Geboren ist er im Milchviehbetrieb Greppmair in Matzenberg.

Plus Bruder-Hahn-Eier gibt es in vielen Geschäften. Doch was hat es mit dem Bruder-Ox-Fleisch aus dem Wittelsbacher Land auf sich? Sandra Ledermüller erklärt es.

Von Ute Krogull

Das Projekt Bruder-Ox gibt es seit 2020. Es ist Bestandteil der Ökomodellregion Paartal, deren Managerin Sie sind. Aus welcher Idee entstand es?



Sandra Ledermüller: Damit eine Milchkuh weiter Milch gibt, muss sie circa einmal im Jahr ein Kälbchen zur Welt bringen. Die Hälfte davon ist männlich. Aufgrund des fehlenden regionalen Absatzmarktes für männliche Kälber aus den Bio-Milchviehbetrieben werden diese häufig an konventionelle Betriebe verkauft und teilweise sehr weit an Mastbetriebe geliefert. Die Fresser in den Bio-Mastbetrieben in Bayern kommen hingegen aus großen Mutterkuhherden in Nord- oder Ostdeutschland. Das bedeutet für die Tiere einen langen Transportweg von sieben bis acht Stunden durch ganz Deutschland. Diese hoch spezialisierte Entwicklung entspricht zwar häufig nicht dem ökologischen Gedanken der Bauern, jedoch fehlt die Alternative. Aus diesem Grund haben sich bei uns im Paartal engagierte Bio-Bauern zusammengetan und das Bruder-Ox Projekt ins Leben gerufen.

