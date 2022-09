Bund Naturschutz informiert über seine Arbeit

Fünf junge Leute ziehen in den nächsten Wochen im Landkreis Aichach-Friedberg von Haus zu Haus. Dies ist das Ziel ihrer Aktion.

In den nächsten Wochen sind fünf junge Leute des Bund Naturschutz in Bayern (BN) im Landkreis Aichach-Friedberg unterwegs, um das Engagement und die Wirkungen im Natur- und Umweltschutz vorzustellen. Zum Start dieses Einsatzes trafen sich in Kissing die BN-Geschäftsstellenleiterin Petra Hofberger sowie die Botschafter zum Arbeitstreffen und tauschten sich über alle aktuellen und wichtigen Projekte der lokalen Naturschutzarbeit aus.

"Wir wollen mit dieser Aktion direkt auf die Menschen zugehen und ihnen unsere jahrzehntelang geleistete Arbeit vorstellen. Es geht darum, die Bevölkerung vom Nutzen unserer ehrenamtlichen Tätigkeit für Mensch und Natur in unserem Landkreis zu überzeugen", sagt Ernst Haile, Vorsitzender der Kreisgruppe Aichach-Friedberg.

Bund Naturschutz hat in Aichach-Friedberg 2500 Unterstützer

Er weist darauf hin, dass der parteiunabhängige Verband zu einer wichtigen gesellschaftlichen Kraft geworden sei. Mit landkreisweit über 2500 und bayernweit 260.000 Unterstützerinnen und Unterstützern leiste der BN als größter Natur- und Umweltschutzverband in Bayern sowohl in unserem Landkreis als auch in ganz Bayern und Deutschland einen maßgebenden Beitrag zum Klimaschutz und zum Erhalt einer lebenswerten Umwelt.

Die Botschafter sind von Montag bis Samstag von 11 Uhr bis Dämmerung unterwegs und an ihren weißen T-Shirts mit dem Aufdruck Bund Naturschutz in Bayern e. V. sowie personalisierten Tablets mit BN–Ausweisen gut zu erkennen. Beginn der Aktion ist in Friedberg. Bargeldspenden werden nicht angenommen. Weitere Auskünfte zu dieser Aktion erteilt Petra Hofberger, Telefonnummer 08233/849171, oder mail@bn-aic.de. (AZ)