Cemal Bozoglu tritt die Nachfolge von Christina Haubrich an

Der Augsburger ist ab nun Betreuungsabgeordneter der Grünen für Aichach-Friedberg. Haubrich hatte es bei der Wahl nicht in den Landtag geschafft.

Der Grünen-Kreisverband hat mit dem Augsburger Cemal Bozoglu einen neuen Betreuungsabgeordneten im Landtag. Bozoglu folgt auf Christina Haubrich, die es bei der Wahl im Herbst nicht mehr in den Landtag geschafft hatte. Bozoglu sitzt im Europaausschuss des Bayerischen Landtags und setzt sich für Strategien gegen Rechtsextremismus ein.

„Auch wenn es ein großer Verlust für uns Grüne in Aichach-Friedberg ist, in dieser Legislatur keine direkte Abgeordnete mehr aus unserem Landkreis zu haben, freuen wir uns sehr, mit Cemal Bozoglu einen sehr engagierten Betreuungsabgeordneten bekommen zu haben. Er wird nun weiter die Anliegen der Menschen hier im Landkreis in den Landtag einbringen. Und er ermöglicht uns Grünen, die Zusammenarbeit mit anderen Kreisverbänden weiter auszubauen“, so Kreissprecherin Lena Eichner.

Cemal Bozoglu aus Augsburg ist nun für Aichach-Friedberg zuständig

Cemal Bozoglu wurde 1961 in Istanbul geboren, arbeitete in den 1980er-Jahren bei Siemens in Augsburg und gründete 1994 eine eigene EDV-Firma. 2018 zog er erstmals in den Bayerischen Landtag ein.

Unternehmen, Vereine und Organisationen aus dem Landkreis Aichach-Friedberg, die ihre Anliegen mit dem Landtagsabgeordneten besprechen wollen, können sich an den Kreisverband (www.gruene-aichach-friedberg.de oder bei Instagram unter @gruene.aicfdb) oder an das Augsburger Landtagsbüro (www.cemal-bozoglu.de) wenden. (AZ)