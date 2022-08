Christina Haubrich tritt 2023 wieder für den Landtag an

Die Grünen-Abgeordnete aus Merching will erneut in den Landtag. Das sind ihre politischen Ziele.

Christina Haubrich aus Merching will für die Grünen erneut in den bayerischen Landtag. Die eigentliche Aufstellungsversammlung findet am 23. September statt Der neue Landtag wird im Herbst 2023 gewählt.

Die Merchingerin ist seit 2018 Abgeordnete im Bayerischen Landtag und vertritt dort die Stimmkreise Aichach-Friedberg und Ostallgäu für Bündnis 90/Die Grünen. Sie war bereits bei der Gründung des Ortsverbandes Merching 2011 mit dabei, seit 2014 ist sie auch Sprecherin der Kreisverbandes Aichach-Friedberg. Mit Haubrich zog 2019 erstmals eine Grüne aus dem Wittelsbacher Land in das Parlament ein.

Haubrich setzt auf ganzheitliche Gesundheitspolitik

"Nach dem Umdenken muss jetzt endlich gehandelt werden. Mobilitätswende, Klimapolitik, eine nachhaltige Lebensweise: Die aktuellen politischen Debatten machen deutlich, wie wichtig eine starke Grüne Partei ist, um die Herausforderungen der kommenden Jahre zu meistern", so Haubrich laut einer Pressemitteilung.

Als gesundheitspolitische Sprecherin der Fraktion sitzt sie im Ausschuss für Pflege und Gesundheit. "Mir ist es ein großes Anliegen, Gesundheitspolitik ganzheitlich zu denken. Deshalb setze ich mich für eine Reform des Gesundheitssystems ein, bei der Präventionsangebote und die flächendeckende Gesundheitsversorgung im Mittelpunkt stehen. Dafür stehe ich sowohl als Landtagsabgeordnete als auch als Präsidentin des Kneipp-Bundes", betont die 51-Jährige. (AZ)