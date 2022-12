Aichach-Friedberg

vor 32 Min.

Christkind wider Willen: Wie es ist, an Weihnachten Geburtstag zu haben

Plus Am 24. Dezember Geburtstag zu haben, ist zwar besonders, aber nicht immer ein Vorteil. Drei Christkinder aus dem Landkreis berichten, wie sie damit umgehen.

Von Valentin Kronberger Artikel anhören Shape

Für jedes Kind sind sowohl der Geburtstag als auch Weihnachten große Tage im Jahr, denn es wird gefeiert und im besten Fall schenken einem die Eltern das, was man zuvor auf seinem Wunschzettel aufgelistet hat. Doch was ändert sich, wenn man am 24. Dezember geboren ist und zwei besondere Tage zu einem werden? Etwas Besonderes ist es auf jeden Fall: In Bayern gab es laut Landesamt für Statistik 2021 nur 280 Kinder, die an Heiligabend geboren wurden. Damit belegte dieser Festtag bei der täglichen Anzahl der Geburten Platz 350 (von 365) im gesamten Jahr. Drei Christkinder aus dem Landkreis berichten davon, wie es ist, an Weihnachten Geburtstag zu haben: Lukas Schneider, Laura Althoff und Jana Lerant.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen