Aichach-Friedberg

17:30 Uhr

Seit 25 Jahren im Kreistag: Claudia Eser-Schuberth gibt ihr Mandat ab

Plus Die Friedberger Politikerin ist ein Urgestein der Grünen im Landkreis Aichach-Friedberg. Seit 1996 sitzt sie im Kreistag. Warum damit Schluss ist und wer ihr nachfolgt.

Von Ute Krogull

Wird der Landrat ihr zum Abschied "Fair Trade"-Blümchen aus Bioanbau überreichen oder einen Kaktus? Claudia Eser-Schuberth wird in der Sitzung am 14. Februar ihr Kreistagsmandat abgeben. Die streitbare Friedbergerin ist eines der Gesichter der Grünen im Landkreis, Themen wie die Kliniken und die Schulen lagen und liegen ihr am Herzen. Seit 25 Jahren gehört sie dem Gremium mit einer Unterbrechung an. Viele wundern sich, dass sie aufhört. Im Gespräch mit unserer Redaktion nennt sie den Grund.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen