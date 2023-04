Corona am Krankenhaus: Besuchsverbot aufgehoben

Die Maßnahmen wegen fünf Corona-Fällen auf einer Station in Friedberg sind beendet. Die Kliniken in Aichach und Friedberg haben spezielle Besuchsregeln.

Besuchsverbot und Aufnahmestopp verhängten die Kliniken an der Paar letzte Woche wegen fünf Corona-Fällen auf der Station 3.1. des Friedberger Krankenhauses. Die Vorsichtmaßnahmen konnten mittlerweile wie geplant auslaufen. Allen Patienten und Patientinnen gehe es gut, teilte die Sprecherin der Kliniken auf Anfrage unserer Redaktion mit.

Keiner sei kritisch erkrankt, alle werden bzw. wurden wegen anderer Diagnosen im Krankenhaus Friedberg behandelt. Insgesamt verfügt die betroffene Station 3.1. über 34 Betten.

Krankenhäuser Aichach und Friedberg: Das sind die aktuellen Besuchsregeln

In diesem Zusammenhang weisen die Landkreis-Kliniken auf aktuell geltende Besuchsregelungen in ihren Einrichtungen in Aichach und Friedberg hin:

Patienten und Patientinnen dürfen während ihres stationären Aufenthaltes auf den Normalstationen von maximal zwei Personen (altersunabhängig) gleichzeitig besucht werden.

Besuchszeit für die Normalstationen ist zwischen 11 und 19 Uhr. Die Besuchsdauer ist innerhalb dieses Zeitraums nicht beschränkt.

Besuche auf den Intensivstationen sind nur nach vorheriger Rücksprache mit dem Pflegepersonal und in der Regel nur zwischen 14.30 und 18.00 Uhr möglich.

Auch für die Intensivstationen gilt die Beschränkung von maximal zwei Personen gleichzeitig. Besuche von Kindern auf den Intensivstationen sind vorab mit dem Pflegepersonal abzustimmen.

Die Kliniken empfehlen Besucherinnen und Besuchern, eine FFP2-Maske oder einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Außerdem gelten die allgemeinen Regelungen des Hygienekonzeptes. (kru)

Lesen Sie dazu auch