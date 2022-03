Corona-Ausbruch in der Friedberger Klinik: Kreisräte müssen auf Infos warten

Plus Freie Wähler sehen den Ruf des Krankenhauses in Gefahr und fordern die Herausgabe von Dokumenten. Warum eine Mehrheit im Werkausschuss diesen Antrag ablehnt.

Weil die Umstände des Corona-Ausbruchs vom Winter 2021 im Friedberger Krankenhaus nach wie vor nicht aufgeklärt sind, sehen die Freien Wähler den Ruf der Kliniken an der Paar nachhaltig in Gefahr. Die Kreistagsfraktion hatte darum eine Information des zuständigen Werkausschusses beantragt, konnte sich damit jedoch nicht durchsetzen.