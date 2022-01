Corona-Impfaktion bei Segmüller in Friedberg geht am Samstag weiter

Hunderte haben die Impfaktionen ohne Anmeldung bei Segmüller bereits genutzt. Am Samstag, 22. Januar, findet die nächste statt. Es gibt Biontech und Moderna.

Impfen ohne Terminvereinbarung: Das ist am Samstag, 22. Januar, von 11 bis 14 Uhr wieder in einem Zelt auf dem Parkplatz des Möbelhauses Segmüller in Friedberg möglich. Bei den Impfaktionen dort erhielten schon rund 900 Menschen einen Piks. Und offenbar ist der Biontech-Engpass vorbei, es gibt das Vakzin, das für junge Menschen empfohlen wird, wieder.

Die Augsburger Ärztin Dr. Renate Weber impft in Zusammenarbeit mit der Sozialstation Augsburg, Hochzoll, Friedberg und Umgebung. Möglich sind Erst-, Zweit und Boosterimpfungen mit Moderna oder Biontech, das den kooperierenden Arztpraxen jetzt wieder zur Verfügung stehe, so Gudrun Jansen, Geschäftsführerin der Sozialstation. Sie weiß, dass viele Menschen das unkomplizierte Angebot zu schätzen wissen. Die Impfwilligen kommen ihr zufolge aus dem gesamten Großraum Augsburg, zuletzt seien auch einige Kinder und Jugendliche dabei gewesen.

Corona-Impfaktion bei Segmüller in Friedberg: Das muss man beachten

Mitbringen müssen Impfwillige: