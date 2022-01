Aichach-Friedberg

vor 49 Min.

In den Kliniken an der Paar herrscht wegen Corona große Vorsicht

Die Kliniken an der Paar halten angesichts der steigenden Infektionszahlen weiterhin Kapazitäten für Corona-Patienten frei.

Plus Auch wenn die meisten Beschäftigen inzwischen immunisiert sind, sieht Geschäftsführer Mayer mit der Impfpflicht ein Problem auf die Krankenhäuser zukommen.

Von Thomas Goßner

Der Corona-Ausbruch am Friedberger Krankenhaus kann voraussichtlich noch in dieser Woche als beendet erklärt werden. Das berichtete der Geschäftsführer der Kliniken an der Paar, Hubert Mayer, im zuständigen Werkausschuss des Kreistags. Angesichts der stark zunehmenden Infektionen mit der Omikron-Variante halten die Krankenhäuser jedoch weiterhin Kapazitäten für Covid-Patienten vor. Die Inzidenz werde wohl innerhalb weniger Tage im vierstelligen Bereich liegen, warnte Mayer und fügte hinzu: "Vermutlich tut sie das bereits jetzt, wir wissen es bloß noch nicht."

