Aichach-Friedberg

vor 33 Min.

Corona: Die Intensivpatienten werden immer jünger

Plus Auch wenn die Inzidenz in Aichach-Friedberg sinkt, warnt der Klinik-Chef: Die Lage an den Kliniken ist noch nicht entspannt, die Intensivstation in Aichach überbelegt.

Von Ute Krogull

"Der Kollaps der Kliniken hat begonnen." Mit diesen alarmierenden Worten schilderte Dr. Hubert Mayer vor gut zwei Wochen die dramatische Situation in den Kliniken an der Paar. Mittlerweile herrsche dieser Maximale Druck nicht mehr, so der Krankenhaus-Geschäftsführer am Montag im Gespräch mit unserer Redaktion. Trotzdem: Entwarnung kann er nicht geben. Aktuell ist die Aichacher Intensivstation überbelegt, in ganz Schwaben fehlt es an ECMO-Geräten ("künstlichen Lungen"). Sorge bereiten ihm außerdem die Omikron-Variante - und Weihnachten.

