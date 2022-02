Corona-Spaziergang in Friedberg: Versammlungsleiter wird angezeigt

Die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Corona-Spaziergänge in Aichach-Friedberg sinkt. In Friedberg macht die Polizei einen Versammlungsleiter ausfindig.

In mehreren Orten im Landkreis Aichach-Friedberg fanden am Montagabend sogenannte Corona-Spaziergänge statt. Sie verliefen nach Polizeiangaben friedlich. Eine Besonderheit wird aus Friedberg vermeldet. Dort machte die Polizei einen faktischen Versammlungsleiter ausfindig und zeigte ihn an. Welche Folgen hat das für ihn?

Corona-Spaziergänge Aichach-Friedberg sind rechtlich unangemeldet

Bei den Spaziergängen handelt es sich rechtlich um unangemeldete Versammlungen. Auch diese genießen gesetzlichen Schutz; die Teilnahme daran ist erlaubt. Die Versammlungsleitung, die es versäumt hat, den Protest anzumelden, kann aber wegen einer Ordnungswidrigkeit belangt werden. Das war im Landkreis bereits mehrmals der Fall, nun erstmals in Friedberg. Dann wird ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Das "Nichtanzeigen einer Versammlung" kann mit einer Geldbuße bis zu 3000 Euro belegt werden. Der angezeigten Person steht der Rechtsweg offen, sie kann Einspruch erheben, und es kann letztlich sogar zu einer Gerichtsverhandlung kommen.

Corona-Proteste in der Aichacher Innenstadt. Foto: Erich Echter

Abgesehen von der Anzeige vermelden die Polizeidienststellen Aichach und Friedberg keine besonderen Vorfälle oder Ruhestörungen. In Friedberg zogen 170 Menschen durch die Straßen, in Aichach 200, in Mering 120, in Aindling 60. Insgesamt sind die Zahlen tendenziell rückläufig. In anderen Orten, in denen unangemeldete Kundgebungen stattgefunden hatten, sind der Polizei aktuell keine Spaziergänge bekannt.

Gegendemo der Grünen zu Corona-Spaziergang in Friedberg

In Friedberg fand erneut eine Gegenkundgebung der Grünen statt. Diese war angemeldet. Die Grünen betonen, sie wollten die Teilnehmerzahl wegen des Infektionsrisikos bewusst klein halten.