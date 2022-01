Aichach-Friedberg

Corona und Integration: So ist die Stimmung in den Asylkreisen der Region

Wie läuft die Integration der Flüchtlinge in Aichach-Friedberg und welche Auswirkungen hat Corona?

Plus Im Zuge der Flüchtlingswelle 2015 bildeten sich zahlreiche Helferkreise in Aichach-Friedberg. Wie läuft die Integration sechs Jahre später mitten in der Pandemie?

Insgesamt leben derzeit 741 Asylsuchende im Wittelsbacher Land. Quer über den Landkreis sind die Flüchtlinge verteilt – vielerorts in Aichach-Friedberg haben sich seit der Flüchtlingswelle 2015 Asylhelferkreise gebildet, die die Geflüchteten unterstützen. Auch rund sechs Jahre später gibt es immer noch viel zu tun. Wie läuft es mit der Integration in Aichach-Friedberg und welche Auswirkungen hat die Corona-Pandemie?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

