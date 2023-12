Corona-Virus: So ist die Situation in Aichach-Friedberg

Plus Das Virus ist seit einigen Wochen wieder verstärkt im Umlauf. Auch im Landkreis haben Behörden die Situation im Blick. Wie viele Fälle es derzeit wöchentlich gibt.

Seit Spätsommer werden im Landkreis Augsburg im Abwasser Monat für Monat mehr Corona-Erreger nachgewiesen. Außerdem spürt man im persönlichen Umfeld: Nicht wenige Menschen sind derzeit krank. Schnupfen, Grippe - und natürlich Corona sorgen dafür, dass sich der ein oder andere derzeit nicht sonderlich gut fühlt. Auch im Landkreis Aichach-Friedberg gibt es Woche für Woche eine zweistellige Zahl an neuen Corona-Fällen. Warum das jedoch wenig aussagekräftig ist.

Ein sogenanntes Abwasser-Monitoring gibt es im Landkreis Aichach-Friedberg zwar nicht. Seit Ende Oktober habe das Gesundheitsamt des Landkreises aber ein "genaueres" Auge auf die wöchentlichen gemeldeten Covid19-Fälle, wie dieses auf Anfrage mitteilt. Seitdem bewegten sich die Fallzahlen zwischen 38 und 59 gemeldeten Fällen pro Woche.