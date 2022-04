Damit es am Straßenrand blüht: Neues Pflegekonzept für Grünstreifen

Plus Der Landkreis Aichach-Friedberg stellt die Pflege der Grünstreifen um. Was nötig ist, damit die grasartige Vegetation einem artenreichen Bewuchs weicht.

Ökologisch hochwertige Flächen statt öder Grünstreifen entlang von Straßen und Wegen - dieses Ziel will der Landkreis Aichach-Friedberg mit einem neuen Pflegekonzept erreichen. Nach dem Grundsatzbeschluss vom Januar 2021 sollen während der begonnenen Vegetationsperiode nun erste Erfahrungen gesammelt werden, um den finanziellen und personellen Aufwand abschätzen zu können. Diesem Vorgehen stimmte der Umweltausschuss des Kreistags jetzt einhellig zu.